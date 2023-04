Abruzzo, allerta meteo in montagna

Allerta arancione della Protezione civile regionale, diramata per oggi e domani, per le zone del Gran Sasso est, Gran Sasso ovest e Majella. Segnalato anche un rischio valanghe e attesi temporali in particolare sulle aree interne e pedemontane, forti raffiche di vento e grandinate. Su indicazioni del Servizio Meteomont Cesem dei Carabinieri Forestali dell'Aquila si sconsigliano le attività escursionistiche al di fuori delle piste battute e segnalate. Inoltre è stata diramata un'allerta gialla/criticità ordinaria per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio regionale, anche per oggi.

Intanto a Campo Imperatore si scierà almeno fino al primo maggio per la nevicata record di questi giorni con manto bianco di oltre un metro.