Acqua Gran Sasso, udienza rinviata

Il processo per il caso di inquinamento delle falde acquifere del gran sasso in corso al tribunale di teramo. rinviata a fine giugno l'udienza prevista stamani a causa dell'impedimento di un legale. era programmata l'escussione dei testimoni dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Al centro del dibattimento l’incidente del maggio 2017, quando l'erogazione di acqua potabile venne interrotta in gran parte della provincia di Teramo. Tra gli imputati i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti.

+