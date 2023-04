Addio Mario Fratti

Si è spento a 95 anni, a New York, l'aquilano Mario Fratti. Nato in Abruzzo nel 1927, viveva negli Stati Uniti dal 1963. È stato il più famoso e prolifico autore italiano di commedie e testi teatrali in America.

Il successo arrivò a Broadway nel 1981 con “Nine”, il musical adattato e ispirato da 8 1/2 di Fellini. Docente universitario di letteratura, prima alla Columbia University poi a Hunter College. Le sue opere, tradotte in 20 lingue, sono state rappresentate in 600 teatri di tutto il mondo.