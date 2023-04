Alcohol prevention day: oggi ambulatori aperti contro l'alcolismo

Dalle 15 alle 17, chi vorrà potrà usufruire di una consulenza gratuita, su prenotazione, al servizio dipendenze della Asl di Pescara nell'ambito della giornata per la prevenzione dall'abuso di sostanze alcoliche. A Pescara nel corso dello scorso anno circa 900 persone si sono rivolte al Servizio diretto dal dottor Gerardo Guarino. La gran parte degli accessi ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni. Gli ambulatori si trovano in via Monte Faito e al loro interno si terrà un open day dedicato proprio ai problemi derivanti dall'abuso di alcol. Il numero di telefono da contattare per informazioni è 0854253495.