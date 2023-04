Arresti domiciliari convalidati

Sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Con questa motivazione il Gip del tribunale di Teramo Roberto Veneziano ha convalidato l'arresto di Roberto Ionni, il 39enne allenatore di basket di Alba Adriatica che martedì sera, sul lungomare di Tortoreto, ha travolto e ucciso a bordo del furgone della squadra Roberta Fiano, 56 anni, e ferito una sua amica 51enne, ricoverata in ospedale. L'uomo , incensurato, resterà ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, così come richiesto dal pm Stefano Giovagnoni, non presente all'udienza di questo pomeriggio, in cui Ionni è stato interrogato dal gip. L'uomo, assistito dall'avvocato Giulio Lazzaro, ha risposto per mezz'ora alle domande del giudice e avrebbe ammesso tutte le responsabilità dell'incidente dicendo però di non ricordare l'esatta dinamica.