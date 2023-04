Auto contro scooter, grave 15enne

Violento scontro tra un auto ed uno scooter a Città Sant'Angelo, in viale Petruzzi, nella zona dei centri commerciali.

Un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale in codice rosso per le ferite riportate: le sue condizioni sono gravi. L'auto, un'utilitaria di colore scuro, verosimilmente una Smart, non si è fermata e il conducente non ha prestato soccorso.

Indaga la polizia municipale che sta cercando di rintracciare il conducente della vettura anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.