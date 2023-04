Auto in fiamme

Poco dopo le 24:00, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, è intervenuta sulla SP259, nel comune di Corropoli, nei pressi del Bivio per la zona industriale di Santa Scolastica, a seguito dell'incendio di alcune autovetture in sosta. L'incendio ha avvolto una Citroen DS, una Lancia Y, una Dacia Sandero e un furgone adibito alla vendita di pesce, parcheggiati davanti ad un edificio condominiale. A causa del calore prodotto dall'incendio è rimasta leggermente danneggiata anche una Fiat 500. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme che hanno distrutto quasi completamente le auto coinvolte, due delle quali alimentate a gas, evitando ulteriori danni alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una pattuglie dei Carabinieri di Colonnella per gli adempimenti di competenza.