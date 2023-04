Continua ad essere un'incognita il futuro della Betafence, l’azienda di Tortoreto che produce recinzioni metalliche di proprietà del gruppo britannico Praesidiad.

Questa mattina al termine dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori, i rappresentanti sindacali incontreranno la stampa per fare il punto della situazione nello stabilimento di Tortoreto in termini produttivi e occupazionali e sulla proroga degli ammortizzatori sociali che riguardano i 97 dipendenti in regime di contratto di solidarietà.



I sindacati temono che la proprietà britannica stia pensando di chiudere e dismettere il sito produttivo di Tortoreto, non per una situazione di crisi ma, è stato detto, per logiche legate alla speculazione finanziaria.