Brucia sterpaglie e muore carbonizzato

Aveva acceso un fuoco per bruciare un cumulo di sterpaglie: erbacce e resti di potature di ulivi. A causa del forte vento ha perso il controllo della situazione e il fuoco lo avviluppato in un attimo. Ha cercato di fuggire gettandosi in un canale, ma è morto carbonizzato. La tragedia si è consumata intorno alle 16, a San Vito Chietino, in contrada Sciutico. La vittima e' un anziano agricoltore. E' stato il nipote a trovarlo e a dare l'allarme, ma tutti i tentativi di soccorrerlo sono risultati inutili. Sul posto i vigili del fuoco di Lanciano e i carabinieri della compagnia di Ortona.