Canile dissequestrato, non ci fu maltrattamento

Si conclude con una condanna e un’assoluzione il processo a carico della responsabile del canile di Manoppello (Pescara), coinvolta in una vicenda giudiziaria per la morte di un pitbull e la conseguente accusa di maltrattamenti di cani, in base a una denuncia della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa).

La donna, 74 anni, è stata condannata a 6 mesi di reclusione (con ridefinizione della pena, secondo la Riforma Cartabia, da individuare in udienza fissata a giugno) per la morte del pitbull, ma assolta dal reato di maltrattamenti ai cani ospiti della struttura, con conseguente dissequestro del canile che può, dunque, tornare alla sua diretta gestione.

“Finalmente è caduta l’accusa più infamante - spiega all’Ansa l’avvocato Enrico Ioannone Fiore - La mia assistita ha sempre curato con grande amore i suoi cani, investendo anche enormi risorse personali per portare avanti la struttura che ora può tornare nelle sue disponibilità anche se con l’ausilio di figure professionali”.

“Faremo invece ricorso - precisa ancora Ioannone Fiore - nei riguardi della condanna per la morte del pitbull che, è stato accertato, è deceduto per una malattia congenita di malassorbimento e non certo per denutrizione”.

Il canile, con 131 cani, fu sequestrato nel luglio 2021 dagli uomini del Nucleo Carabinieri Cites a seguito della denuncia della Leidaa.