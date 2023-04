Carabinieri dell'arte ritrovano antica campana

Scomparsa negli anni Cinquanta da una chiesa in Molise nel corso di lavori, un’antica campana in bronzo è stata ritrovata in un'abitazione privata in un paese vicino Campobasso e restituita alla comunità di origine grazie alle indagini del Nucleo Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale di L'Aquila.

La campana, risalente al 1864, a fine ottocento si trovava nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Ripabottoni, molto frequentata poiché edificata sul famoso tratturo della transumanza che collega Celano (L'Aquila) e Foggia. Il luogo di culto fu poi demolito verso la fine del 1950 per poi essere ricostruito, in dimensioni ridotte, grazie alle offerte dei fedeli.

In questo periodo si sono perse le tracce fino a quando gli eredi del proprietario dell'appartamento l'hanno scoperta casualmente e subito segnalato il ritrovamento ai carabinieri; questi ultimi hanno chiesto l'intervento del Nucleo per la Tutela Patrimonio Culturale del capoluogo abruzzese.

Dopo un anno e mezzo di indagini la restituzione della campana da Manuel Curreri, Comandante del Nucleo, a don Gabriele Tamilia, parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta di Ripabottoni, alla presenza del colonnello Luigi Dellegrazie, comandante provinciale dell’Arma di Campobasso, di Orazio Civetta, sindaco del paese, e Vincenzo Papa, funzionario storico dell'arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Il reperto in bronzo sarà conservato presso il Museo Parrocchiale "Paolo Gamba" situato nei locali attigui alla Chiesa di Santa Maria Assunta.

Per risalire alla provenienza e per ricollocare la campana nella sua dimora sono state coinvolte le diocesi molisane, diverse parrocchie e fonderie del territorio, l'Archivio di Stato, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Le testimonianze raccolte e il contributo della Diocesi di Termoli-Larino hanno permesso di appurare come la campana provenisse dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Ripabottoni.