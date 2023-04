Carceri, Maurizio Veneziano nuovo capo del Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise

Cambio ai vertici dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria: Maurizio Veneziano è il nuovo provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Prap Lazio Abruzzo e Molise. Già al vertice del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (Prap) Sardegna, con 10 carceri da gestire nell'isola, Veneziano prende il posto del provveditore reggente, Pierpaolo D'Andria. A quest'ultimo è stato affidato il Prap Toscana-Umbria. Tra Lazio, Abruzzo e Molise Veneziano gestirà 25 istituti penitenziari: 14 nel Lazio, 8 in Abruzzo e 3 in Molise, tutti alle prese con gravi carenze di organico per il personale operativo nelle strutture e con il sovraffollamento per i detenuti. Criticità che soprattutto in Abruzzo e Molise hanno portato i rappresentati della polizia penitenziaria, Sappe e Fp Cgil, a dichiarare nei mesi scorsi lo stato di agitazione.