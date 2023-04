Contro i tagli all'ospedale

“Il sistema sanitario del comprensorio è al collasso”, denuncia in un volantino il “Comitato Lotta Sanità Vestina” che ha organizzato un sit-in davanti al municipio di Penne per chiedere più risorse e assunzioni del personale sanitario. “Dopo i tagli all'ospedale l'attacco alle cure pediatriche con la riduzione del numero dei medici pediatri in tutta l'area”"