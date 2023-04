Cucinelli sbarca a Penne

E' ufficiale. Brunello Cucinelli, il re del cashmere sbarca in Abruzzo, a Penne. Lo stabilimento sarà aperto in una realtà che ha una tradizione importante nella manifattura artigianale in Italia. Sarà gestito da una new company. Prevista l'assunzione di maestranze altamente qualificate. Il sito scelto per la fabbrica è in località Ponte Sant'Antonio, alle porte della città vestina. Già prima di Natale dal polo di Penne dovrebbero uscire i primi capi d'alta sartoria maschile.

Brunello Cucinelli intanto ha chiuso il trimestre con ricavi netti di 265,3 milioni di euro, in aumento del 34,7% rispetto all'analogo periodo del 2022.