Dramma della strada

Incidente mortale alle porte di Alfedena, ha perso la vita un giovane motociclista di Castel di Sangro che si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso contrario. A causa dell’incidente la strada è stata bloccata al traffico. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della locale stazione insieme all’ambulanza dell’ospedale di Castel di Sangro. I sanitari non hanno potuto fare a meno di constatare la morte di MP, giovane imprenditore del capoluogo sangrino. I militari della Compagnia di Castel di Sangro stanno effettuando i sopralluoghi sul posto per chiarire la dinamica dell’incidente mortale. ll giovane di trentasette anni, secondo una prima ricostruzione, stava scendendo verso Castel di Sangro mentre un fuoristrada viaggiava in senso contrario verso Alfedena. Per un motivo ancora da chiarire, i due mezzi hanno frenato per evitare l’impatto, lasciando evidenti segni sull’asfalto. Altro incidente mortale lungo l’autostrada A14, poco prima delle 20, sulla carreggiata nord, all’altezza del casello di Roseto. Ha perso la vita un motociclista di 54 anni, Daniele Marconi Sciarroni, di San Benedetto del Tronto. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia autostradale di Pescara nord, il centauro avrebbe perso il controllo della motocicletta e sarebbe caduto, mentre percorreva l’autostrada in direzione nord. Inutili i soccorsi portati dal personale del 118: l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente, verificatosi al chilometro 343, ha provocato l’interruzione del traffico, con una colonna di 3 chilometri, gestita con un cambio di carreggiata, in coincidenza con un cantiere di lavoro.