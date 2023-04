Esplosione Casalbordino, in 10 dal gup

Sono dieci gli indagati, compresa la società, che il prossimo 14 settembre compariranno dinanzi al Gup del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, nell'udienza preliminare che segue alla richiesta di rinvio a giudizio del procuratore Giampiero di Florio, per la morte di tre lavoratori avvenuta a causa dell'esplosione verificatasi a Casalbordino alla Esplodenti Sabino il 21 dicembre 2020.

L'accusa principale, per tutti, è cooperazione colposa in omicidio colposo, per colpa generica cagionata dalla negligenza, imprudenza e imperizia, e per colpa specifica, consistita nella violazione di diverse norme antinfortunistiche.

Gli imputati sono il legale rappresentante e presidente del Cda della Esplodenti Sabino Spa, quattro consiglieri di amministrazione, il direttore dello stabilimento, il responsabile del servizio protezione e prevenzione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il capo reparto, la società in persona del legale rappresentante, società che è sottoposta a procedimento penale per responsabilità amministrativa per omicidio colposo plurimo.

Il fatto avvenne nel primo pomeriggio, durante lo smaltimento di diversi materiali, in particolare miscela incendiaria, polvere pirica, polvere nera, razzi di segnalazione, legna impregnata di Tnt, dotazioni nautiche, simulatori di colpo tipo kanonslag, nel locale - forno statico, dove erano stati destinati i tre lavoratori, i quali a causa dell'esplosione persero la vita immediatamente.