In difesa del verde

A Francavilla al Mare continua la mobilitazione di associazioni ambientaliste e comitati contro il taglio di circa duecento alberi per il rifacimento dei marciapiedi.

Il Comitato “Finalmente i marciapiedi” ha presentato un progetto alternativo che consentirebbe l'intervento sul manto stradale senza pregiudicare il patrimonio arboreo.

A sostegno della proposta, tra le altre, ci sono le associazioni Buendia, Italia Nostra, Legambiente e Wwf.

Già a marzo, Conalpa - associazione no profit per la tutela del patrimonio arboreo, aveva attaccato il piano della giunta guidata da Luisa Russo, diffondendo un duro comunicato: “Vogliamo ricordare al Comune quanto siano importanti i servizi ecosistemici di alberi maturi in un tessuto cittadino controverso come quello di Francavilla. Alberi grandi producono una maggiore ombra mitigatrice in estate e al tempo stesso hanno una maggiore capacità di assorbimento delle polveri sottili”, scriveva Conalpa.

Lo scorso ottobre, l'ex assessore e attuale coordinatore di Uniti a Sinistra, aveva chiesto al sindaco un ripensamento, invitandolo “ad ascoltare la voce di esperti e cittadini informati, che in passato fu inascoltata. Soluzioni Soluzioni sostenibili ce ne sono, basta cercarle e applicarle. Abbattere 220 significa privarsi di un bosco in città per decenni”.

La questione ricorda quella che si era posta esattamente 10 anni fa quando, sul rifacimento di Viale Nettuno, l'amministrazione di allora e le associazioni ambientaliste si erano scontrate sul destino di 55 tigli storici, minacciati dal progetto.