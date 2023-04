Frentana morta nel Bolognese, ci sarà autopsia

Sarà eseguita l'autopsia per fare chiarezza sulla morte di una donna di 30 anni, originaria di Lanciano (Chieti), trovata senza vita il 12 aprile in un'abitazione a Castel del Rio, sull'Appennino bolognese.

La donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata una ex tossicodipendente in cura presso una comunità a Fontanelice. Per il periodo pasquale era andata a casa di un suo amico, dove sarebbe avvenuta la morte.

I carabinieri della cittadina, intervenuti sul posto, non hanno rilevato segni di violenza, né trovato sostanza stupefacente o alcolici.

Il magistrato di turno, per chiarire la dinamica, ha disposto l’esame autoptico, di cui si attendono ancora gli esiti.

Sono inoltre stati sequestrati i farmaci di cui la vittima 776faceva uso e il telefono cellulare.