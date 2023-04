Goleada di Zemanlandia

Zemanlandia non va mai in soffitta. Se la bellezza è potere, il sorriso è la sua spada. Sdengo rilancia Cancellotti, confermando i dieci undicesimi schierati contro Turris e Catanzaro. Al nono il Pescara indirizza la gara guadagnando un penalty per un solare fallo in area di rigore di Solcia su Merola. Dal dischetto non fallisce Lescano: destro che spiazza l'estremo difensore. Dilaga il Delfino sulle ali dell'entusiasmo. Al 14esimo splendida giocata personale di Merola: un assolo da tenore del rettangolo verde. E' chirurgico il suo sinistro che pesca l'angolino. Il Pescara spreca il comodo tris con Kolay al 31esimo che li lascia irretire da Mirri in uscita. Il fantasista è bloccato anche dalla sorte al 34esimo: il destro al fulmicotone centra in pieno il palo! Al 44esimo Merola ipoteca i 3 punti. Kolay straripa sulla verticale mancina scaricando per lo scugnizzo che non fallisce sotto misura. La giostra del boemo elargisce un altro giro prima del duplice fischio. Sullo shoot di Rafià, incerta deviazione di Mirri, sulla quale si avventa Lescano, lesto a correggere in rete! Le note dolenti sono rappresentate dall'infortunio subito da Plizzari, rimpiazzato da Sommariva al 54esimo e dal giallo subito dal diffidato Milani. Al 65esimo Karlsson fallisce l'acuto fallendo un semplice tap-in. La rete di Mora è annullata per off-side. Gli ospiti all'89esimo realizzano il goal della bandiera grazie ad un eurogoal di Murilo. Il Delfino consolida la terza piazza a 3 turni dai titoli di coda.