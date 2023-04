La generosità di Guardiagrele

Guardiagrele, a pari merito con il comune pugliese di Corato, tra i centri di medie dimensioni è quello più generoso in termini di donazioni di organi e tessuti. A rivelarlo è l'Indice del Dono, pubblicazione del Centro nazionale trapianti che ogni anno pubblica un report in cui analizza le dichiarazioni di volontà alla donazione.

Un momento chiave, in tal senso, è il rinnovo della carta di identità elettronica, occasione in cui viene chiesto ai cittadini di esprimersi sul tema. E il borgo del Chietino è risultato quello in cui si è registrata la percentuale più alta di abitanti che hanno scelto di diventare donatori.

Questo, per quanto riguarda i centri di medie dimensioni. Tra quelli grandi, invece, per il secondo anno consecutivo il titolo di comune più generoso d'Italia se l'è aggiudicato Trento, dove - al momento del rinnovo della carta d'identità, presso l'ufficio Anagrafe del Comune - il 65,6% dei richiedenti ha scelto di esprimersi sul tema e, all'interno di questa percentuale, il 78,6% dei residenti ha dato il proprio assenso.

Seguono in classifica Sassari, Livorno, Verona, Padova, Cagliari, Ferrara, Firenze e Pescara, al nono posto, che fa meglio di Milano, sedicesima, e Roma, trentunesima.

Tra i piccoli centri, invece, spicca la generosità di Geraci Siculo.

L'indice è stato pubblicato in vista della 26esima giornata nazionale della donazione degli organi, che si celebra il 26 aprile.