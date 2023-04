Guida in stato di ebbrezza, 11 denunciati nel teramano

Massiccio ricorso all'etilometro, nei controlli stradali dei carabinieri del comando provinciale di Teramo, per contrastare la guida in stato di ebbrezza, specie in questo lungo ponte festivo. Undici le persone denunciate, tre a Teramo, altrettante ad Alba Adriatica, cinque a Giulianova, tra cui un giovanissimo neo patentato che, in auto, deteneva anche una modica quantità di cocaina. Nei controlli è incappato anche un uomo al volante senza aver mai conseguito la patente.