I conti del Comune di Chieti al vaglio dei giudici

Oggi alle 11 la Corte dei Conti dell'Aquila esaminerà, in udienza pubblica, il piano di riequilibrio proposto dal Comune di Chieti a fronte di un passivo certificato di oltre 78 milioni di euro. La speranza è quella di scongiurare lo spettro del dissesto ottenendo l'omologa del piano di rientro presentato. Tra le criticità evidenziate dai magistrati contabili, l'assenza di indicazione di concrete misure per la riduzione della spesa corrente e la mancanza di azioni in grado di assicurare un significativo miglioramento delle attività di riscossione. Sotto osservazione anche la scarsa capacita di incassare tributi locali da parte della società partecipata Teateservizi, attualmente sottoposta a procedura di concordato.