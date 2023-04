Il Premio Minerva a Paola Inverardi

Paola Inverardi, rettrice del Gran Sasso science institute (Gssi) dell'Aquila, riceverà domani il premio Minerva Anna Maria Mammoliti 'Women for Stem' per il suo impegno come scienziata. La cerimonia si terrà in Campidoglio a Roma alle ore 19.30. Il premio è stato ideato da Anna Maria Mammoliti, fondatrice dell'associazione 'Il club delle donne'. Da 32 anni il Premio viene assegnato a donne che operano nei campi del sapere e che rappresentano modelli femminili che fungono da esempio per le loro capacità professionali e per i valori positivi di cui sono portatrici'. Il Premio Minerva è stato attribuito ad altre dodici donne e ad un uomo 'per il contributo professionale e umano dato alla società'.