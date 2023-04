Il Tempo in Abruzzo

Le condizioni meteo sull’Abruzzo registreranno ulteriori peggioramenti. Ci aspettiamo una domenica caratterizzata da cielo in prevalenza nuvoloso e precipitazioni diffuse che andranno ad interessare soprattutto i settori interni dove potranno essere intense ed abbondanti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Mentre le temperature massime continueranno a registrare diminuzioni, riportandosi tendenzialmente entro i 16 gradi, le minime si manterranno piuttosto miti, ampiamente al di sopra dello zero. Per quanto riguarda la ventilazione avremo ancora venti da deboli a moderati che stavolta soffieranno perlopiù dai quadranti orientali: est e sud-est. Il mare sarà poco mosso. Anche il primo maggio trascorrerà accompagnato da condizioni di diffuso maltempo, con cielo coperto e precipitazioni estese, a tratti anche abbondanti ed intense, pure a carattere temporalesco, specie nelle aree interne