Il tempo in Abruzzo

Questa domenica di Pasqua inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso e con precipitazioni sparse sui settori orientali della regione. Successivamente nubi e fenomeni si sposteranno verso le aree interne dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane. La quota neve oscillerà tra gli 800 e i 1200 metri. In serata ci aspettiamo generali miglioramenti. Le temperature non registreranno grosse variazioni rispetto a ieri, con le massime ancora perlopiù comprese tra gli 8 e i 14 gradi. I venti saranno da deboli a moderati con isolati rinforzi sui settori meridionali, sia costieri che sui rilievi. Soffieranno prevalentemente da nord-est e il mare risulterà tendenzialmente mosso. Pasquetta inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte sui settori costieri meridionali dove saranno già presenti nubi con precipitazioni sparse associate. Nel corso delle ore poi il maltempo si sposterà verso ovest andando ad interessare soprattutto la fascia centrale appenninica, dove ancora potremo avere locali rovesci.