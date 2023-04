Il tempo in Abruzzo

Nel corso di questa giornata nubi irregolari si estenderanno su buona parte dell’Abruzzo andando ad interessare soprattutto le aree interne e i settori costieri meridionali, portando anche precipitazioni che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale. Infatti sui settori interni è presente l’allerta gialla della protezione civile per rischio temporali. La quota neve si attesterà intorno ai 1000 metri. Le temperature massime torneranno a diminuire, con valori tendenzialmente compresi tra i 9 e i 14 gradi. I venti saranno ancora da deboli a moderati, soffieranno ovunque dai quadranti orientali: est e sud-est, e il mare si manterrà da poco mosso a mosso. La mattinata di Pasqua inizierà con cielo in prevalenza nuvoloso, con nubi irregolari e precipitazioni localizzate soprattutto sulla fascia centrale appenninica, ma non solo. Nel corso delle ore, specie dalla seconda metà della giornata, i fenomeni si indeboliranno e le nubi lasceranno spazio a graduali schiarite.