Il Tempo in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà accompagnata da cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi perlopiù di tipo stratificato anche se durante il pomeriggio si faranno localmente più compatte portando possibili piovaschi più probabili sui settori meridionali della regione. Le temperature massime non arresteranno la loro crescita, riportandosi intorno ai 22/23 gradi sulla zona collinare teatina e sulla piana di Sulmona. I venti saranno ancora da deboli a moderati e soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali: sud-ovest e sud-est. Il Mare sarà da poco mosso a calmo. La nuova settimana vedrà l’arrivo di una perturbazione che porterà tempo più instabile. Assisteremo all’arrivo di nubi via via più compatte da nord-ovest con associate anche precipitazioni sparse, più intense nella seconda metà della giornata.