Il tempo in Abruzzo

La perturbazione si sta approfondendo sempre più lungo la nostra penisola, portando condizioni di generale maltempo, soprattutto al centro-sud. In Abruzzo inizialmente le nubi saranno localizzate soprattutto sui settori occidentali della regione, poi nella seconda metà della giornata si estenderanno anche verso la costa. Queste nubi saranno associate anche a precipitazioni che in particolare sulle aree interne, specie sulle zone montane e pedemontane, potranno anche assumere carattere temporalesco. In serata la quota neve si sposterà fin verso gli 800 metri. Le temperature subiranno decisi crolli, con i valori massimi che registreranno diminuzioni di quasi 10 gradi in appena 24 ore. In generale durante le ore più calde della giornata ci aspettiamo temperature perlopiù tra gli 8 e i 15 gradi. Un occhio di riguardo ancora ai venti che continueranno ad essere da moderati a forti, specie a ridosso dei rilievi. Soffieranno ovunque prevalentemente dai quadranti occidentali, in particolare da nord-ovest. Il mare sarà mosso. Sabato assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità, stavolta da sud-ovest, che si estenderà poi a buona parte della regione portando ancora precipitazioni sparse più estese e abbondanti nelle aree interne. Anche per domenica è atteso cielo perlopiù nuvoloso con fenomeni associati che tuttavia questa volta andranno a colpire soprattutto i settori adriatici.