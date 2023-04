Il tempo sull'Abruzzo

Il nucleo di bassa pressione è ancora posizionato sull’Italia centro-meridionale ma nei prossimi giorni è atteso un lento indebolimento che porterà a condizioni meteo via via più stabili.

Intanto per oggi in Abruzzo sono previste ancora condizioni di maltempo, con cielo nuvoloso o coperto e solo brevi spazi di sereno sui settori interni della regione. Queste nubi saranno accompagnate ancora da precipitazioni diffuse, anche intense ed abbondanti, che specie lungo la fascia centrale appenninica, ma non solo, potranno essere particolarmente violente e assumere carattere temporalesco. Le nevicate si spingeranno fin verso i 1000 metri circa.

Da un punto di vista termico non ci aspettiamo grosse variazioni rispetto a ieri, con le temperature minime perlopiù al di sopra dello zero, mentre le massime oscilleranno tendenzialmente tra i 10 e i 15 gradi.

Attenzione ancora ai venti, soprattutto al mattino, quando si prevedono le intensità maggiori. Saranno ancora freddi venti settentrionali da moderati a forti che dal pomeriggio inizieranno a registrare i primi cedimenti. Ovviamente il mare continuerà ad essere da mosso a molto mosso.

Da martedì inizieremo a notare i primi miglioramenti meteo, con cielo ancora in prevalenza nuvoloso ma con fenomeni meno estesi e in generale meno intensi. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree interne e sulle aree montane e pedemontane potranno localmente assumere carattere di rovescio.