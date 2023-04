Il tempo sull'Abruzzo

L’area di bassa pressione che da ieri sta interessando l’Italia si sta approfondendo sempre più lungo la nostra penisola spostandosi però verso est, lasciando che una debole alta pressione inizi a risalire da ovest.

In Abruzzo anche per questa giornata ci aspettiamo condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi sparse associate a possibili locali precipitazioni, che interesseranno stavolta soprattutto i settori adriatici della regione.

Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo grosse variazioni rispetto a ieri, quindi si continueranno a registrare temperature tutto sommato in linea con questo periodo dell’anno. Solo nelle conche interne potremo avere locali lievi rialzi.

Poche variazioni anche per quanto riguarda i venti, ancora da deboli a moderati ma stavolta con possibili rinforzi a ridosso dei rilievi principali. Soffieranno ancora dai quadranti occidentali, in particolare da ovest, e il mare sarà da poco mosso a mosso con moto ondoso in aumento.

Anche per domani ci aspettiamo condizioni di generale variabilità atmosferica, con annuvolamenti e temporanee schiarite. Saranno ancora presenti nubi sparse, che potranno ancora portare piovaschi più probabili nella seconda metà della giornata. Un cambio di ventilazione porterà nuovi cali termici.