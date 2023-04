Il tempo sull'Abruzzo

Sull’Abruzzo permangono condizioni di variabilità atmosferica. La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso poi durante le ore centrali assisteremo ad un aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica con isolati piovaschi associati, in generale meno estesi ed intensi rispetto ai giorni scorsi.

Le temperature massime continueranno a registrare lievi aumenti, portandosi prossime ai 20 gradi sia lungo la fascia adriatica che nelle conche interne.

Per quanto riguarda i venti saranno perlopiù deboli ovunque e nel corso della giornata cambieranno direzione varie volte. Il mare sarà poco mosso.

Per domenica ci aspettiamo un lieve aumento della nuvolosità, in buona parte comunque di tipo stratificato, non in grado di portare fenomeni di rilievo, a parte al pomeriggio quando le nubi si faranno più consistenti e potranno dar luogo a rovesci sparsi, specie nelle aree interne.