Il tempo sull'Abruzzo

Al momento la nostra penisola si trova a cavallo tra due condizioni meteo: da nord deboli perturbazioni cercano di approfondirsi ma vengono contrastate da una debole alta pressione che invece spinge da sud.

Il risultato di questo gioco di forze è una permanente variabilità atmosferica, ben evidente anche in Abruzzo. Infatti avremo una mattinata accompagnata da cielo in prevalenza sereno con leggere velature lungo la costa, seguita poi da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nelle aree interne, specie sulle zone montane, con associati possibili rovesci e piovaschi. Infine in serata i fenomeni si esauriranno e tornerà il sereno.

Le temperature massime continueranno a registrare lievi aumenti, riportandosi perlopiù al di sopra dei 15 gradi sia nelle conche interne che lungo la fascia adriatica, con picchi prossimi ai 20 gradi sulle zone collinari teatine e sulla piana di Sulmona.

I venti continueranno ad essere da deboli a moderati, mentre lungo la costa soffieranno prevalentemente da est, nell’entroterra assumeranno direzione variabile. Il mare sarà da poco mosso a mosso.

Anche la giornata di domani seguirà il medesimo andamento. La mattina avremo cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, successivamente è previsto un aumento della nuvolosità sui settori interni con possibili rovesci, stavolta leggermente meno estesi. Dalla serata il tempo andrà a migliorare.