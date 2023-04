Imprese, tasse "leggere" a Teramo

In tema di tasse alle imprese, male Chieti e L'Aquila, bene Teramo. E' quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio nazionale della Cna sulla tassazione applicata nel 2022 alle piccole attività dal titolo “Comune che vai fisco che trovi”.

Nel rapporto ci sono due classifiche, riferite a tutti i 114 capoluoghi di provincia d’Italia: il cosiddetto “tax free day”, ossia il numero di giorni necessari a pagare il fisco e il “total tax rate”, vale a dire l’ammontare complessivo sul reddito prodotto dai vari prelievi, un dato che in Italia si attesta mediamente al 52,7 per cento.

Singolare il caso di Chieti, i cui dati – che pure sono i peggiori tra i quattro capoluoghi – coincidono però perfettamente con la media Italia: e questo sia quanto al giorno della “liberazione” dalle tasse, fissato al 10 luglio, sia per quel che riguarda la pressione complessiva, pari al 52,7 per cento. Con L’Aquila al 52,6 per cento di pressione complessiva e “tax free day” che scatta il 10 luglio, resta da dire di Pescara e Teramo: qui alle piccole imprese va un po' meglio delle altre due città, visto che nel capoluogo adriatico il rapporto tra giorni trascorsi a lavorare per pagare i vari tributi e quello dedicato a produrre reddito per la famiglia è fissato a 188 e 177 (con tax free day che scatta il 6 luglio e pressione complessiva pari al 51,5%). Mentre a Teramo, miglior risultato in assoluto tra i quattro capoluoghi, il rapporto è di 187 a 178 giorni, con data di affrancamento dai balzelli vari che scende all’1 luglio, e una pressione che si attesta al 51,1 per cento.

Dati, questi, che nella graduatoria generale sui 114 centri analizzati, pongono Teramo alla 19esima piazza, seguita da Pescara (29esima), L’Aquila (64esima) e Chieti (68esima).

A guidare, in Italia, la classifica dei comuni più virtuosi in fatto di carico fiscale per le imprese è Bolzano: qui il tax free day scatta il 18 giugno, ovvero tre settimane prima di quanto accada a Teramo. Nella parte basse della classifica, i dieci centri con la mano più pesante verso le tasche delle imprese sono Agrigento, Vercelli, Biella, Salerno, Livorno, Isernia, Cosenza, Taranto, Catania e Bologna.