Un nuovo incidente sul lavoro in un cantiere della ricostruzione post sisma 2009. A Prata d'Ansidonia un operaio di 60 anni è caduto a seguito del crollo di un solaio. E' stato trasferito in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila. Al momento del soccorso l'uomo era cosciente. I carabinieri indagano sull'episodio. L'uomo è dipendente di un'impresa che si è aggiudicata la commessa per i lavori.