Incidente mortale

Un uomo 71anni, originario di Citta' Sant'Angelo, e' morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada Lungofino, nel territorio comunale della citta'. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto. L'uomo e' stato soccorso e trasportato dal 118 in ospedale, dove e' deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Nell'incidente e' rimasta ferita anche una donna di 24 anni, che e' stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto e' intervenuta anche la Polizia municipale di Citta' Sant'Angelo, che si sta occupando dei rilievi.