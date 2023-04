Prende il via oggi a Pescara il cantiere per l’abbattimento del Ferro di Cavallo, complesso di edilizia popolare del quartiere Rancitelli, una delle principali piazze di spaccio della città, ma non solo.

Roccaforte, per anni, di malavita e criminalità e ora in stato di abbandono, in attesa dei lavori di demolizione. L’ultima operazione delle forze dell’ordine giovedì scorso all’alba: 20 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso.