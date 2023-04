Arrestato dalla guardia di finanza di Avezzano un uomo di etnia rom, con precedenti specifici, per usura ed estorsione. L'operazione arriva dopo una complessa indagine che trae origine da una precedente inchiesta. Da quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, a un imprenditore marsicano sarebbero stati chiesti interessi usurari fino all'800 per cento annuo per un prestito iniziale di 90 mila euro. La vittima sarebbe stata sottoposta a continue vessazioni.