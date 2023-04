La lezione del Trentino

L'Abruzzo a lezione di turismo dal Trentino, per una nuova politica di sviluppo turistico regionale.

Il workshop a porte aperte avrà luogo stamattina a partire dalle 10 all'Auditorium Sirena di Francavilla al mare, su iniziativa di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila.

Lo sviluppo dell'offerta turistica del Trentino come caso di studio, l'analisi delle esperienze vissute in quei territori e il ruolo del cinema in un'ottica di promozione territoriale.

Sono alcuni dei temi che saranno affrontati, partendo dall'esperienza vincente del Trentino, che è stato in grado di creare un brand fortissimo, conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo