La Resistenza delle donne

Si intitola “Pace e guerra: donne resistenti ieri e oggi” l'incontro che si terrà nel pomeriggio presso la sala conferenze del Gran Sasso Science Institute, organizzato - in vista dell'anniversario della Liberazione nazionale dall'occupazione nazifascista - per ricordare le donne della Resistenza ma anche quelle che oggi, dall'Afghanistan all'Iran, si battono contro regimi liberticidi, contro ogni forma di discriminazione e umiliazione.

Il tema della lotta per la libertà resta attuale. E a ricordarlo ci saranno le associazioni Casa delle donne, Donne TerreMutate e Donatella Tellini, con l’ANPI dell’Aquila.