La storia infinita dell'elisuperficie

"Un disservizio ancora irrisolto", dice Domenico Pettinari che in conferenza stampa ripercorre tutta la vicenda tra perizie contrastanti sull'idoneità della struttura, interpellanze ed esposti in Procura. Il vicepresidente del consiglio regionale sottolinea che "un minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, ma da oltre quattro anni l'elicottero del 118 continua ad atterrare in aeroporto dove un'ambulanza carica il paziente per raggiungere poi, nel traffico della città, l'ospedale di Pescara. Pettinari racconta l'ultimo capitolo del disservizio. Dopo la fine dei lavori per la sistemazione della piattaforma e le promesse del governo regionale, pochi giorni fa l'ennesima beffa: "mancano alcune autorizzazioni, mancavano anche negli anni scorsi", chiosa l'esponente Cinquestelle.