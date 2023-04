Lampedusa al collasso, migranti trasferiti anche in Abruzzo

Arriveranno anche in Abruzzo i migranti in partenza dall'hotspot di Lampedusa. Saranno 1.382 quelli che in giornata lasceranno la struttura dell'isola: la prefettura di Agrigento ha dato l'ok ai trasferimenti con aerei e navi.

Due voli militari destineranno 90 persone tra Bologna e Pisa. Con il traghetto Galaxy altri 170 partiranno in direzione Abruzzo, Marche, Liguria e 50 minori non accompagnati verranno trasferiti tra Taranto e Brindisi.

Previsti anche altri trasferimenti verso Pozzallo e Porto Empedocle, ma anche verso la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e Reggio Calabria.

Attualmente all'interno dell'hotspot vi sono circa 2.100 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 persone.