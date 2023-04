L'Aquila, l'orologio dei Portici funzionerà a batteria

“Presto tornerà al suo posto completamente restaurato e perfettamente funzionante l'orologio posto sulla vetrina di quella che fu la prestigiosa gioielleria Cardilli sotto i portici a due passi da piazza Duomo”.

Lo annuncia in una nota il Rotary Club L'Aquila, chiarendo il giallo, anticipato dalla Tgr, della “sparizione” improvvisa dello storico segnatempo Omega che per decenni ha scandito l'ora degli aquilani e dal terremoto 2009 non più funzionante.

Ora verrà restituito alla collettività, spiega il Rotary, “grazie al sapiente lavoro di riparazione eseguito dall'orologiaio Loreto Cordeschi, un artigiano figlio d'arte che dal 1972 al 2009, insieme al padre Ugo, ha tenuto in funzione tutti gli orologi del Comune dell'Aquila”.

Da quanto appreso dalla Tgr, in particolare, ci sarà una svolta storica: il meccanismo sarà sostituito con uno a batteria di lunga durata, addirittura dieci anni stimati. Questa svolta consentirà di far funzionare l’orologio anche senza accesso ai locali interni di palazzo Federici.

Una delle necessità per il funzionamento era, infatti, manovrare l’antico meccanismo che si trova nei locali commerciali, da poco ricostruiti, di proprietà del noto orafo aquilano Sebastiano Cavallo. Con il funzionamento a pila, l’orologio diventerà del tutto esterno.

L’operazione si incrocia anche con la vicenda mai chiarita della proprietà dell’orologio che, sempre da quanto appreso, sarebbe stato donato dal precedente titolare dei negozi all’amministrazione del Comune capoluogo.

"Restituiremo alla città un pezzo di memoria - afferma nella nota Patrizia Masciovecchio, presidente del Rotary Club L'Aquila - Volevamo fare una sorpresa ai nostri concittadini ma, visto che qualcuno si è allarmato non vedendo più l'orologio e ha pensato a un furto, è il caso di rassicurare tutti”.

“Il vecchio, caro Omega è in buone mani e presto procederemo a risistemarlo lì dove è sempre stato, pronto a scandire nuovamente le ore di noi aquilani", conclude.