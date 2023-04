Lavori all'acquedotto, possibili carenze nell'Aquilano

Rischio di carenza idrica nell'Aquilano.

L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua, società di gestione del comprensorio, informa infatti che, in relazione ai lavori di riparazione urgente dell’acquedotto “ex Ferriera” in località Picenze, nel comune di Barisciano, potrebbe risultare necessario interrompere l’erogazione idrica, in una fascia oraria compresa tra le 10 e le 22 di oggi, martedì 18 aprile, e domani, mercoledì 19.

Soltanto al concretizzarsi di questa necessità, potrebbero verificarsi interruzioni nei seguenti Comuni: L’Aquila, per le sole frazioni di San Gregorio e Onna, Poggio Picenze, Barisciano, San Demetrio ne' Vestini, Prata d’Ansidonia, Fontecchio, Fagnano Alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano, Ofena.

I tecnici responsabili precisano comunque che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio; tuttavia, per chi avesse particolari necessità o urgenze, è consigliabile dotarsi di scorta idrica utile.