Le grandi sfide del volley

L’Impavida prepara lo spareggio di ritorno contro Fano di sabato prossimo, forte del vantaggio ottenuto in terra marchigiana. Gli ortonesi hanno in mano il punto del Ko per chiudere la serie e tornare in A2.

Pineto, invece, torna già in campo in un turno infrasettimanale (mercoledì ore 20) per il primo quarto di finale play-off. Al Pala Santa Maria arriva il Tuscania. Le formazioni non si sono mai incontrate durante la stagione. Si tratta, infatti, del primo incrocio tra i gironi.

I pontini hanno superato gli ottavi battendo al golden set il Lecce e terminato la stagione regolare al quinto posto.

Si gioca con la formula delle “due vittorie su tre”, con eventuale bella in casa. Un vantaggio non da poco. Nella propria tana i biancazzurri hanno concesso finora un solo set agli avversari.