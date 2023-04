Lei lo lascia, lui pubblica online le sue foto osè: denunciato

Non si rassegnava alla fine di una relazione e, per vendetta, avrebbe pubblicato su siti a luci rosse foto osè e persino numero di telefono della ex. Per questo è indagato un 48enne di Teramo, a carico del quale hanno avviato indagini procura e polizia postale. La donna, una 45enne, sarebbe stata contattata al telefono da numerosi sconosciuti, a lei risaliti proprio dalla diffusione del suo numero privato.