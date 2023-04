Mezzo chilo di cocaina per gli ospiti, in cella a Chieti

È finito in carcere a Chieti, uno dei coniugi protagonisti del blitz antidroga della squadra Mobile della questura di Isernia in un'abitazione di Venafro, con due arresti e il sequestro di quasi 4 etti di cocaina.

Come reso noto dalla Questura, i poliziotti hanno eseguito un mandato della Procura della Repubblica di Isernia nell'ambito di una specifica indagine. Gli investigatori hanno trovato sul tavolino del salone polvere bianca, "raccolta in strisce, pronta al consumo". In casa c'erano anche alcuni ospiti. "Mentre i poliziotti procedevano alla perquisizione - prosegue la nota della Questura - due persone hanno cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, gettando un piccolo involucro di cellophane e una cassaforte metallica dalla finestra della camera da letto. Alcuni operatori, rimasti all'esterno in previsione di un simile gesto, hanno recuperato la sostanza stupefacente, documentando peraltro l'operazione con un video".

Da qui la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco per aprire la cassaforte: all'interno 380 grammi di cocaina suddivisi in 7 pacchetti.

"Inoltre, un ulteriore modico quantitativo, circa 6 grammi, ritenuto per uso personale, è stato contestato e sottoposto a sequestro amministrativo a carico di un ospite dell'appartamento". I coniugi, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nelle carceri di Chieti e di Isernia.