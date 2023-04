Migranti, scontro tra sindaci Firenze e L'Aquila

Scontro tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella (Partito democratico), e quello dell’Aquila, Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia), sul tema dei migranti.

Sulla gestione dei migranti, secondo il primo cittadino toscano, "serve un piano chiaro, coerente. L'assenza di un piano di questo tipo non fa altro che aumentare il numero di immigrati irregolari - ha affermato - È questo che spaventa noi sindaci”.

“Poniamo un tema concreto: credo sarebbe fondamentale che il presidente Meloni incontrasse noi sindaci, noi ogni giorno siamo a contatto con la realtà. Possiamo dare informazioni molto concrete e chiare: noi siamo per trovare una soluzione e non per uno scontro ideologico che non serve a nessuno o serve forse a chi pensa di lucrare voti" grazie al tema "dell'immigrazione", ha detto Nardella.

Parole discusse dal “collega” aquilano Biondi. “Quando Nardella parla di ‘noi sindaci’, chiedendo un incontro con il presidente del Consiglio Meloni sul tema migranti, vorrei spiegasse quali sindaci rappresenta e per conto di chi rilascia certe dichiarazioni. Sicuramente non lo fa a nome mio e di moltissimi altri primi cittadini che su un tema così delicato non hanno un atteggiamento fazioso e ideologico”, ha chiarito.

“Lui, come molti esponenti del centrosinistra o che siedono tra i banchi dell’opposizione in Parlamento, tende a confondere problematiche importanti ma distinte tra loro - ha aggiunto la fascia tricolore del capoluogo abruzzese - Da un lato pone il problema dei lavoratori stranieri regolari e delle esigenze di aziende e imprese alla ricerca di forza lavoro e dall’altra la necessità di individuare una strategia in grado di contrastare l’immigrazione incontrollata”.