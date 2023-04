Caro pedaggi, sindaci di Abruzzo e Lazio presto a Roma

Restano vigili e pronti alla mobilitazione ma per il momento la protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo, che avevano minacciato di “assediare” il ministero delle INfrastrutture e dei trasporti,, non ci sarà.

A far rientrare l'ipotesi, un segnale arrivato da Davide Bordoni, consigliere del ministro Matteo Salvini che ieri ha avuto contatti con i primi cittadini, ai quali avrebbe chiesto di pazientare ancora qualche ora.

Il tema è quello del caro pedaggi su A24 e A25 e soprattutto la mancata convocazione di un tavolo tecnico presso il ministero, promesso agli amministratori nel vertice del 21 marzo e fissato allora per il 5 aprile o, in alternativa, per il 12 dello stesso mese. Quando anche questa seconda data stava per passare senza che da Roma arrivassero segnali, i sindaci avevano manifestato il proprio scontento per la mancata convocazione formare, inviando più di un sollecito.

"Siamo stanchi di essere presi in giro e siamo anche molto delusi", aveva detto Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli e portavoce del comitato dei sindaci che non esclude nuove proteste e ribadisce la richiesta di una riduzione del costo dei pedaggi con l'esenzione totale a favore dei pendolari.