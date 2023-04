Morto lo storico Raffaele Colapietra, aveva 92 anni

Si è spento a L'Aquila, dove era nato il 24 novembre del 1931, lo storico e studioso Raffaele Colapietra. È stato docente di storia moderna all'Università di Salerno, dove ha insegnato fino al 1990.

Autore di numerosi saggi di storia sociale sulle classi dirigenti del Mezzogiorno in età moderna e contemporanea, la sua opera principale è una biografia politica di Benedetto Croce uscita, in due volumi, tra il 1969 e il 1971.



All'Abruzzo, e alla sua città natale, ha dedicato diverse monografie, oltre a numerosi articoli pubblicati in particolare sulla «Rivista Abruzzese». Grazie al documentario “Draquila” di Sabina Guzzanti, in cui compare, ha avuto risalto la sua scelta, da unico aquilano, di volere continuare ad abitare nella propria casa gravemente lesionata dal sisma del 2009. Fu insignito dall'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" dell'Ordine della Minerva.