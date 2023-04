Niente Giro per Ciccone

Niente Giro d'Italia per Giulio Ciccone. L’ufficialità è arrivata oggi. Il ciclista abruzzese è stato costretto a dare forfait a causa dei sintomi derivanti dal Covid contratto subito dopo la Liegi-Bastogne-Liegi. “Mi piange il cuore - ha detto - ma devo ascoltare il mio fisico. Devo recuperare nel migliore dei modi perché la stagione è lunga e il rischio di comprometterla sarebbe troppo alto.”. Per il campione della Trek-Segafredo si è trattata di una scelta sofferta, tenendo conto del suo forte legame con la “corsa rosa” e il fatto che la grande partenza si svolgerà proprio dall'Abruzzo, dalla Via Verde della costa dei trabocchi.